В Петербурге настаивают на запрете рекламы лекарств в детских передачах

Парламентарии Санкт-Петербурга во втором чтении поддержали проект закона, направленный на запрет рекламы определенных товаров в детских телепрограммах. Такое решение было принято на заседании в Мариинском дворце.

В случае если законопроект будет принят, то в детских радио и телепередачах запретят рекламу лекарств и услуг, рекламу способов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также методов народной медицины. Под запрет попадет и рекламирование военной продукции, оружия, игр, которые основаны на риске, пари.

Авторы законопроекта уверены, что такая инициатива даст дополнительные гарантии защиты прав детей в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что поправки Милонова в закон о рекламе одобрен депутатами ЗакСа.