Евгений Елин рассказал о Неделе городских изменений в Петербурге

Евгений Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров
Евгений Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

В Северной столице с 17 по 20 апреля пройдет Неделя городских изменений. Основными событиями мероприятия станут V Международный форум пространственного развития и I Международный форум общественного участия. Об этом 27 марта на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

В ходе мероприятий власть, наука, бизнес и горожане обсудят пути развития города на Неве.

Среди выносимых на обсуждение вопросов Елин назвал возможность приспособления исторической застройки для современного пользования. Также в ходе встречи планируется определить, каким образом эффективно действовать в управлении городским хозяйством с учетом ограничений, которые устанавливает исторический центр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отметил, что у Санкт-Петербурга есть все необходимое для улучшения развития собственной экономики. Он подчеркнул, что город обладает квалифицированными кадрами, мощным образованием и промышленностью.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
вице-губернатор Евгений Елин мероприятие неделя городских изменений
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