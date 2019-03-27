Кадровые перестановки в Смольном тормозят работу ЗакСа

В ЗакСобрании Петербурга отменили три заседания — некоторые связывают это с предвыборной гонкой.

В парламенте Санкт-Петербурга сегодня 27 марта утвердили перерывы в заседаниях — депутаты не станут собираться 17 апреля, 8 мая и 19 июня. Такое большое число дней отдыха в ЗакСобрании объяснили работой Смольного и необходимой корректировкой бюджета, которая скажется на работе депутатов.

Как сообщил депутат Денис Четырбок, из-за кадровых изменений в Смольном правительство и комитеты не успевают согласовывать новые законопроекты и поправки к ним.

При этом “Фонтанка” сообщает, ссылаясь на слова своих собеседников, что во всем виноваты приближающиеся выборы губернатора Санкт-Петербурга — перерыв в Заседаниях означает, что оппозиционные партии не смогут занимать трибуну. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Как сообщила ранее Gazeta.SPb, среди кандидатов выступит и Красимир Врански, лидер движения “Красивый Петербург”.