Красимир Врански собирается в губернаторы

Красимир Врански занимается общественной деятельностью. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
Красимир Врански занимается общественной деятельностью. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Врански известен как общественный деятель. Он основал движение «Красивый Петербург» и «Петербургский гражданин».

Теперь активист заявил об участии в выборах губернатора как самовыдвиженец.

38-летний мужчина родился в Болгарии. По его словам, родители его познакомились в Петербурге, но рожать сына уехали в Болгарию, сообщает «Фонтанка». По этой причине у Врански два паспорта – российский и болгарский. От гражданства Болгарии он намерен отказаться в связи с участием в выборах.

На данный момент Врански нигде не работает, только занимается общественной деятельностью. Он говорит, что живет на собранные на кампанию средства.

Известно также, что Красимир Врански раньше был тесно связан с вице-губернатором Игорем Албиным, но в качестве кого он сотрудничали неизвестно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург удержал титул культурной столицы России.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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