Санкт-Петербург удержал титул культурной столицы России

Петербург оставил за собой право носить звание культурной столицы России. Такого мнения придерживаются участники опроса, проведенного сервисом Tvil.ru ко Дню работника культуры.

По результатам опроса Tvil.ru, за город на Неве проголосовали 74% опрошенных. На втором месте в опросе на звание культурной столицы разместилась Казань — 7% опрошенных. На третьем месте — Ярославль. Почти 5% опрошенных назвали столицу Золотого кольца еще и культурной столицей страны. На четвертом месте — Екатеринбург (3,5%).

В пятерку также вошли Москва и Нижний Новгород — по 3%.

Напомним, что День работника культуры России, учрежденный Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года, отмечается 25 марта как профессиональный праздник деятелей культуры и искусства.

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