Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Минфину поручили отыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья. Об этом сегодня на встрече договорились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

По словам действующего градоначальника, чтобы достичь необходимого баланса между застройкой и инфраструктурой, городу необходимо более 10,5 миллиарда рублей. Речь идет о 17 детсадах, четырех школах, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что даст Минфину поручение найти источники для привлечения средств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Медведев намерен создать в России реестр бедных семей. Это необходимо, чтобы помочь россиянам выбраться из тяжелой ситуации.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов бюджет дмитрий медведев
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»