Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Минфину поручили отыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья. Об этом сегодня на встрече договорились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

По словам действующего градоначальника, чтобы достичь необходимого баланса между застройкой и инфраструктурой, городу необходимо более 10,5 миллиарда рублей. Речь идет о 17 детсадах, четырех школах, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что даст Минфину поручение найти источники для привлечения средств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Медведев намерен создать в России реестр бедных семей. Это необходимо, чтобы помочь россиянам выбраться из тяжелой ситуации.