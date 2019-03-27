В БКЗ «Октябрьский» отметили День национальной гвардии РФ

Гвардейцев пришел поздравить вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 27 марта. В зале сидели как действующие гвардейцы, так и ветераны. Врио губернатора Северной столицы не смог присутствовать в «Октябрьском», но попросил коллегу поздравить гвардейцев от своего лица. Владимир Кириллов отметил, что благодаря профессионалам своего дела конституционному строю России ничего не угрожает. Также он считает, что без гвардейцев сложно представить безопасное государство. Вице-губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил собравшихся за то, что они ежедневно выполняют свой долг.

Напоминаем, что национальная гвардия в России официально была основана три года назад. С тех пор 27 марта празднуется День национальной гвардии.

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