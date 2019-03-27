В БКЗ «Октябрьский» отметили День национальной гвардии РФ

Кириллов поздравил гвардейцев с праздником. Фото: https://www.gov.spb.ru/
Кириллов поздравил гвардейцев с праздником. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Гвардейцев пришел поздравить вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 27 марта. В зале сидели как действующие гвардейцы, так и ветераны. Врио губернатора Северной столицы не смог присутствовать в «Октябрьском», но попросил коллегу поздравить гвардейцев от своего лица. Владимир Кириллов отметил, что благодаря профессионалам своего дела конституционному строю России ничего не угрожает. Также он считает, что без гвардейцев сложно представить безопасное государство. Вице-губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил собравшихся за то, что они ежедневно выполняют свой долг.

Напоминаем, что национальная гвардия в России официально была основана три года назад. С тех пор 27 марта празднуется День национальной гвардии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что праздник прихода весны Навруз отметят в Санкт-Петербурге.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бкз октябрьский владимир кириллов национальная гвардия праздник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»