Абызов остается под стражей

Защита экс-министра ранее предложила залог в один миллиард рублей, но в просьбе было отказано.

Слушание по делу о хищении четырех миллиардов рублей состоялось сегодня, 27 марта, в Басманном суде Москвы. Под арестом бывший министр Открытого правительства проведет как минимум два месяца, передает ТАСС. К слову, залог предлагали и другие фигуранты дела, которым также было отказано. Михаил Абызов на заседании отметил, что готов помогать следствию, чтобы доказать свою невиновность.

Напоминаем, что экс-министра и его предполагаемых сообщников задержали 26 марта. Абызова обвинили в организации преступного сообщества, а также в мошенничестве. В результате «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» лишились четырех милилардов рублей. Специалисты считают, что его поступок поставил под угрозу экономическое развитие некоторых регионов России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-министр Абызов подозревается в хищении четырех миллиардов.