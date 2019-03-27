На Асафьева тушили студенческое общежитие

На вызов прибыли пять экипажей МЧС и 22 спасателя. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На вызов прибыли пять экипажей МЧС и 22 спасателя. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Причиной вызова пожарных стал горевший мусор на лестничной площадке.

В Санкт-Петербурга на ул. Асафьева загорелось студенческое общежитие, сообщили в ГУ МЧС вечером 27 марта.

По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели сообщили, что причиной задымления стал горевший мусор на лестничной площадке общежития на четвертом этаже. Огонь распространился на площадь 10 м2. На вызов приехали пять машин МЧС и 22 пожарника. Пожар потушили быстро: вызов поступил в 19:23, а в 19:56 возгорание уже ликвидировали.

О пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга сообщили и очевидцы в социальных сетях. “Ох, кого-то завтра выселят,” — пишет пользователь соцсети Михаил Ч. в комментариях к записи.

Тем временем в Санкт-Петербурге эвакуировали три торговых центра вечером в среду, о чем сообщила Gazeta.SPb.