На Асафьева тушили студенческое общежитие

На вызов прибыли пять экипажей МЧС и 22 спасателя. Фото:
На вызов прибыли пять экипажей МЧС и 22 спасателя. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Причиной вызова пожарных стал горевший мусор на лестничной площадке.

В Санкт-Петербурга на ул. Асафьева загорелось студенческое общежитие, сообщили в ГУ МЧС вечером 27 марта.

По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели сообщили, что причиной задымления стал горевший мусор на лестничной площадке общежития на четвертом этаже. Огонь распространился на площадь 10 м2. На вызов приехали пять машин МЧС и 22 пожарника. Пожар потушили быстро: вызов поступил в 19:23, а в 19:56 возгорание уже ликвидировали.

О пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга сообщили и очевидцы в социальных сетях. “Ох, кого-то завтра выселят,” — пишет пользователь соцсети Михаил Ч. в комментариях к записи.

Тем временем в Санкт-Петербурге эвакуировали три торговых центра вечером в среду, о чем сообщила Gazeta.SPb.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
выборгский район мчс общежитие пожар студенты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»