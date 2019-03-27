На Лисичанской горит здание военного завода

Компания “Водтрансприбор”, цех которой находится по этому адресу, производит оборудование для подлодок.

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся промышленный корпус на Лисичанской ул., д.5, сообщили очевидцы в социальной сети вечером 27 марта. На фото, опубликованных в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” видно, что к месту ЧП следуют пожарные автомобили со включенными спецсигналами и машина “Скорой помощи”.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

В ГУ МЧС о статусе происшествия пока ничего не сообщили. По предварительной информации, горит корпус АО “Водтрансприбор” — компании, которая занимается изготовлением сонаров для подводных лодок и другого гидроакустического оборудования. Оно обеспечивает оборудованием примерно 90% подводного флота России. Пока неясно, насколько возгорание в подобном цехе опасно для города.

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