Пожару в Приморском районе присвоили ранг сложности №2

Проезд перекрыли, а к месту происшествия подъезжают все новые машины МЧС. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Проезд перекрыли, а к месту происшествия подъезжают все новые машины МЧС. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В МЧС сообщили о привлечении дополнительных подразделений на Сердобольскую улицу.

Спасатели тушат пожар в Приморском районе Санкт-Петербурга на Сердобольской ул., д. 64 — ранее Gazeta.SPb сообщала, что возгорание определили по адресу Лисичанская, д. 5 — она идет перпендикулярно. В ГУ МЧС Петербурга присвоили пожару ранг №2 — это означает, что на ЧП бросят дополнительные подразделения спасателей.

В МЧС сообщают, что горит трехэтажное административное здание, но что именно загорелось и насколько велика площадь возгорания еще никто не знает. Первое спасательное подразделение прибыло в 20:51 — сейчас на месте работают 11 экипажей МЧС и 54 пожарника.

По адресу Сердобольская, 64 находится бизнес-центр “Белый остров”. В социальных сетях уверяют, что горит здание на Лисичанской, где расположен цех приборостроения. Даже если он не горит, то находится в опасной близости.