Площадь пожара на Сердобольской достигла 170 м2

Локализовать пожар удалось только через час после прибытия первой машины. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Локализовать пожар удалось только через час после прибытия первой машины. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Пожар в бизнес-центре тушат уже 25 экипажей РСЧС и более сотни пожарных.

Площадь пожара в здании на Сердобольской ул., д. 64 достигла 170 м2, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга вечером 27 марта. Как сообщают спасатели, горит второй этаж административного здания — полыхает обстановка, о пострадавших пока не сообщают.

Пожар в Приморском районе Санкт-Петербурга удалось локализовать только спустя час после приезда первого подразделения МЧС — в 22:07, тогда как узнали о нем в 20:45. Сейчас ранг пожара понизили до №1бис — но на месте и так уже собралось 25 экипажей РСЧС и 110 спасателей Санкт-Петербурга, сообщили в МЧС. Сейчас борьба с огнем продолжается. Проезд для жителей Санкт-Петербурга перекрыли. На Сердобольской ул., д. 64 находится бизнес-центр “Белый остров” — а это значит, что от огня могут пострадать офисы более десятка организаций.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ранг пожара повысили — первоначально предполагали из-за сообщений в социальных сетях, что загорелся здание цеха «Водтрансприбора» на Лисичанской.