«Перекресток» покоряет Санкт-Петербург

В Северной столице открылся сотый магазин, в котором смогут отовариваться жители Приморского района.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. «Перекресток» появился на Богатырском проспекте недалеко от новостроек. Магазин занимает площадь в 800 квадратных метров. В этот же день торговую сеть, которой принадлежит «Перекресток», была удостоена знака «Петербургская марка качества», рассказывает вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Напоминаем, что первые «Перекрестки» появились в Москве в 1995 году. С тех пор они открылись во многих городах России – в декабре 2018 года начал работать 750-й магазин, их количество только увеличивается.

К слову, у «Пятерочки», которая пользуется популярностью в Санкт-Петербурге, магазинов в несколько раз больше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что магазин «Пятерочка» разрешит горожанам бесплатно забрать Ольгу Бузову домой. Картонная певица рекламировала чипсы.