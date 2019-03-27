Медведев набьет еще одно тату, если «Зенит» станет чемпионом

Новый президент футбольного клуба пообещал украсить свое тело «стрелкой».

Об этом Александр Медведев рассказал в выпуске YouTube-канала «КраСава» экс-футболиста Евгения Савина. Известно, что специалист уже является обладателем одной татуировки. Ее он набил после того, как СКА впервые выиграл Кубок Гагарина. Савин поинтересовался, готов ли Медведев на подобный поступок, если «Зенит» порадует его чемпионством. Президент футбольного клуба заверил, что для него это не проблема и он обязательно сделает второе тату.

Напоминаем, что Александр Медведев набил первую татуировку четыре года назад. На его предплечье с тех пор красуется кокарда военных летчиков. Где он планирует разместить «стрелку» — непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром Арена» станет идеальной с 20 млн долларами. За эти деньги через три года перед петербуржцами предстанет доведенный до ума стадион, уверен Медведев.