Погода в Санкт-Петербурге на 28 марта. Облачный день

День будет облачным, но с прояснениями. Фото: Рxhere

День будет облачным, но с прояснениями. Фото: Рxhere

Сегодня петербуржцев ожидает дождливо-снежный облачный день с прояснениями.

В отдельных районах города утром будет наблюдаться небольшой снег, в конце дня рекомендуется прихватить с собой зонт, так как к вечеру синоптики обещают небольшой дождь. Об этом сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Утром горожан ждет западный ветер, к ночи природная стихия ослабеет и изменит свое направление на юго-запад. Температура воздуха ночью -2…-4 гр., днём +4…+6 гр.

Gazeta.SPb просит автолюбителей и пешеходов быть внимательными — ночью и утром на дорогах гололедица.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с приходом весны собаководы и «несобаководы» Петербурга заспорили из-за фекалий. Петербуржцы в интернете дискутируют о том, нужно ли хозяевам убирать за своими собаками, и пытаются понять, почему эта проблема никак не решается.