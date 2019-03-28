Дополнительную технику на 3 млрд закупят в Петербурге для уборки улиц

Власти Петербурга закупят технику для уборки улиц Фото Baltphоto/ Валентин Егоршин
Власти Петербурга закупят технику для уборки улиц Фото Baltphоto/ Валентин Егоршин

В Петербурге планируют приобрести специальную технику для уборки улиц. На эти нужды, по предварительным расчётам, потребуется не менее 3 млрд рублей. Об этом 28 марта сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что дополнительные средства на покупку техники планируется взять в кредит. Погашение процентной ставки будет производиться за счет федерального бюджета.

Также власти Петербурга планируют пополнить парк общественного транспорта, в частности трамваев. На это будет потрачено порядка 2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поручил разобраться с проблемой очередей в поликлиниках Петербурга.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился ликвидировать проблему с очередями в городских поликлиниках.

По мнению Беглова, вопрос исчерпает сам себя, когда удастся добиться ввода в эксплуатацию всех недостроенных медучреждений, увеличить штат медперсонала, а также организовать работу по выходным.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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