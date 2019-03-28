Миронов рассказал, кого рассматривают эсеры на роль губернатора Петербурга

Глава фракции «Справедливая Россия» заверил, что имя кандидата будет озвучено ближе к началу мая.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Сергей Миронов отметил, что кандидат от эсеров обязательно примет участие в губернаторских выборах, которые состоятся уже осенью текущего года. Глава «Справедливой России» подчеркнул, что на примете есть несколько достойных депутатов, поэтому «есть, из кого выбирать», передает ТАСС.

Так, от эсеров могут выдвинуть Марину Шишкину, которая является председателем регионального отделения фракции. Миронов также выделил двух депутатов ГосДумы – Олега Нилова и Елену Драпенко. Возможно, «Справедливую Россию» представит кто-то из депутатов ЗакСа Санкт-Петербурга – Надежда Тихонова или Алексей Ковалев. Пока что решение не принято, но его озвучат уже первого мая.

Напоминаем, что свой выбор петербуржцы сделают восьмого сентября. Губернатор займет свой пост на пять лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошел митинг «За свободные выборы».