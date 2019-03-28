Трассы Всеволожска закроют во время Крестного хода

Машины не смогут проехать по двум дорогам в конце апреля.

Об этом стало известно 27 марта. Временные ограничения коснутся Дороги Жизни, а также трассы Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск. Мероприятие займет всего один час – с 12 до часу дня, поэтому автолюбителям стоит тщательнее выбирать маршрут, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Известно, что трассы вновь откроют сразу после окончания Крестного хода. На том, чтобы их перекрыли, настояла районная администрации – это нужно для безопасности людей.

Напоминаем, что 27 апреля – последний день Великого поста. Возможно, именно этому и будет посвящено мероприятие. Во время хода православные выходят на улицу с крестами и иконами, чтобы дойти всем вместе до какого-либо значимого места. Им может быть, например, река для освещения воды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что коммунисты предложили РПЦ платить компенсации за крестный ход.