Пятница станет самым теплым днем за неделю в Петербурге

Весенняя погода порадует петербуржцев теплом. Фото: Pixabay
Весенняя погода порадует петербуржцев теплом. Фото: Pixabay

Погода наконец начинает баловать горожан. Уже сегодня температура поднимется до плюс 10 градусов.

Синоптики рассказали, чем порадует всех нас пятница. В ночь с 28 на 29 марта будет идти небольшой дождь. Может немного подморозить, из-за чего дороги вновь станут скользкими, о чем стоит помнить всем автолюбителям. Впрочем, это обстоятельства не повлияет на погоду в светлое время суток.

Петербуржцы ближе к обеду в очередной раз увидят солнце. Оно задержится на весь день, правда, будет порой скрываться за облаками. Воздух прогреется до плюс 10 градусов, осадков специалисты не обещают. Единственное, по Санкт-Петербургу будет гулять ветер, который разгонится в некоторых районах до 15 метров в секунду. Радует то, что он будет теплым.

А вот на выходные менее радужные прогнозы. В субботу и воскресенье может пойти дождь и будет не так тепло, поэтому лучше выбраться на прогулку пятничным вечером.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пришла весна: собаководы и «несобаководы» Петербурга заспорили из-за фекалий.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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