Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется

В камере Абызова есть телевизор, но он не работает. Фото: Pixabay
В камере Абызова есть телевизор, но он не работает. Фото: Pixabay

Экс-министр открытого правительства РФ всем доволен, только просит разрешить ему выписывать газеты.

Об условия содержания Михаила Абызова стало известно 28 марта. Сейчас он находится в двухместной камере «Лефортово». Там нет горячей воды, зато есть телевизор, который не работает из-за поломанной антенны. К Абызову уже приходил библиотекарь, у которого заключенный попросил Библию, «Доктора Живаго», а также «Мастера и Маргариту». В свой первый день в СИЗО подозреваемых в мошенничестве на четыре миллиарда рублей ел картошку с говядиной и суп. Пока что от бывшего министра никаких жалоб не поступало. Единственное, о чем он жалеет, что у него нет доступа к прессе. Абызов хочет получать выпуски «РБК», «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Напоминаем, что политического деятеля подозревают в организации преступного сообщества и хищении крупной суммы денег. Сейчас в СИЗО находятся его сообщники – никого не отпустили под домашний арест.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Абызов остается под стражей на два месяца.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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