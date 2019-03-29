В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века

Им сражался 90-летний военачальник Али Атар, который пал в битве с христианами за Кордову в 1983 году.

В Испании создали 3D-модель меча, которым сражался 90-летний арабский военачальник Али Атар, погибший в битве при Люцене (сейчас это город Кордова) в 1483 году, сообщил портал DailyMail. Мусульмане во главе с последним султаном Гранады Боабдилом были побеждены силами христиан. Султан и его военачальник, приходившийся ему названым отцом, погибли, а меч сохранила христианская община Иберии, и сейчас его выставляют в военном музее Толедо.

Меч Али Атара отлит из стали и инкрустирован золотом, драгоценными металлами и слоновой костью. Для создания модели инженеры Ingheritag3D и сотрудники Политехнического университета Валенсии сделали фотографии меча со всех углов, наложили и “сшили” их в единое 3D-изображение с помощью компьютерных программ.

Сотрудники Политехнического университета Валенсии, где провели 3D-реконструкцию, считают, что предметы культурного наследия нельзя оставлять существовать лишь в физической оболочке — нужно сохранять их цифровые образы для будущих поколений.

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