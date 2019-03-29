В парке Интернационалистов соберутся ветераны Нацгвардии

К памятнику бойцам спецназа возложат цветы, а после пройдет выставка оружия и показательные выступления

Сегодня в пятницу 29 марта в парке Интернационалистов на торжественный митинг соберутся ветераны Росгвардии и Внутренних войск. Так служащие отметят день войск Национальной гвардии, который празднуют 27 марта.

На митинг приедет заместитель командующего Северо-Западного округа генерал-лейтенант Александр Романенко. Гости праздника возложат цвета к памятнику бойцам спецназа РФ. После торжественной части пройдет выставка вооружения, трапеза в традициях полевой кухни и показательные выступления бойцов Нацгвардии.

К Национальной Гвардии сейчас относят подразделения ОМОН, СОБР, Росгвардии и другие — они круглые сутки защищают Россию от экстремистов и охраняют объекты от злоумышленников.

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