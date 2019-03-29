Допустимую высоту труб в Петербурге могут поднять

Сейчас порог составляет 55 метров, но труба не может быть ниже стоящих рядом зданий — внутрь попадает дым.

Допустимую высоту труб в Санкт-Петербурге могут поднять, сообщает “Деловой Петербург” со ссылкой на комитет по энергетике. В Правила землепользования и застройки могут внести изменения — но пока неизвестно, когда этим займутся.

По данным издания, с просьбой внести поправки в ПЗЗ обратилась компания “Теплоэнерго”. Сейчас ПЗЗ призваны сохранить исторический облик города, но в нескольких компаниях города заявили, что ограничения не позволят реконструировать котельные по инвестпрограмме.

Согласно ПЗЗ, трубы не могут быть выше 55 м. С другой стороны, если рядом стоят здания подобной высоты, то труба должна быть выше, иначе дым попадет в помещения.

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