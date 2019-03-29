В Петербург ввезли партию груш с паразитами

В морском порту Санкт-Петербурга в партии ввозимых свежих груш был обнаружен паразит. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Впервые за десять лет сотрудники ведомства нашли мертвую самку и личинку червеца Комстока. Довольно редко встречающийся в грушах паразит был найден при проведении фитосанитарного контроля. Эти данные подтвердили специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

Ввести товары на территорию Северной столицы разрешили, поскольку паразиты уже были мертвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Россельхознадзор не пустил в Петербург девять тонн индийской приправы из-за растения-паразита. Во время фитосанитарного контроля партии прибывших в морской порт семян кумина был найден карантинный для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объект — повилика.