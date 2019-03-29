Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца

Невский районный суд Санкт-Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, более известного как лидера националистической группировки «Шульц-88».

Об этом 29 марта сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

В сентябре 2017 года Красногвардейский районный суд Петербурга признал Дмитрия Боброва по прозвищу Шульц виновным по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и приговорил к двум годам тюрьмы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в соцсети «Вконтакте», в которых обвиняемый разделял людей на «высшую» и «низшую» расы.

Осужденный ожидал вступление приговора в законную силу в Крестах. Накануне Дмитрий Бобров был освобожден от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи УК («Возбуждение ненависти или вражды»).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали находящегося два года в розыске экстремиста.