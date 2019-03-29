Петербургский суд отпустил на свободу националиста Шульца

Мужчину посадили под арест за возбуждение ненависти, а также за то, что он какое-то время скрывался от правоохранительных органов.

О том, что Дмитрий Бобров, который больше известен по кличке Шульц, вышел на свободу, стало известно сегодня, 29 марта. Пока что он остается за решеткой – его обещали отпустить в ближайшие сутки. Об этом рассказали в сообществе в социальной сети Facebook, посвященной Шульцу. Дело в том, что недавно приняли закон, согласно которому статья была частично декриминализована. Напоминаем, что Дмитрий Бобров – человек, который основал организацию «Шульц-88». Она пропагандировала национал-социалистические взгляды радикального характера. Его не раз задерживали за организацию сообщества, в последний – в 2016 году. Тогда же его признали террористом. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело националиста Шульца о разжигании ненависти ушло в суд.