ЦРУ допустило ошибку в рекламном баннере для русскоговорящих

На баннере, размещенном на одной из станций метро, была написана фраза, состоявшая из двух частей.

Первая часть предложения была написана на русском языке, а вторая – на английском.

Целиком предложение выглядело так: «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security».

Если перевести фразу дословно, что мы увидим несогласование частей предложения по числу: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности». Ошибка допущена в употреблении формы глагола «to be». Вместо «are» правильно было бы написать «is».

Реклама направлена на то, чтобы призвать людей, знающих русский и не только язык, пойти на службу в Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

