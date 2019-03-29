Шнуров отреагировал на «программу перемен» от Собчак

Российский шоумен Сергей Шнуров опубликовал в своем Telegram-канале иронический комментарий относительно «программы перемен Петербурга» от Ксении Собчак.

Шнуров в новом посте в своём Telegram-канале разместил скриншот новости о планах Собчак относительно улучшения Петербурга. Скриншот сопровождает язвительный комментарий в сторону Собчак.

На скриншоте приведены слова Ксении: «Он (город) устал, обветшал, он отстает и не развивается. Нужен прорыв». Сергей Шнуров добавил к фотографии: «Когда судят о городе по себе».

Ранее сообщалось, что бывшая кандидатка в президенты России Кения Собчак в преддверии губернаторских выборов опубликовала программу, направленную на улучшение Санкт-Петербурга.

На данный момент неизвестно, собирается ли Собчак поучаствовать в выборах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Собчак рассказала, как сделать Петербург лучше.