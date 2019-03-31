Ледоход помешал продолжить поиски мальчика, пропавшего в Неве

Поиски пропавшего мальчика. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников
Поиски пропавшего мальчика. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Интенсивное движение льда стало препятствием для спасателей и водолазов, планировавших продолжить поиски пропавшего в Неве 10-летнего мальчика. Было принято решение приостановить работы, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее Gazeta. SPb сообщила о том, что поиски тела утонувшего в Неве ребенка прекратили. Такую информацию предоставили в МЧС.

Спасатели прервали операцию и пока не определились, продолжат ли они поиски в среду.

Напомним, инцидент произошёл 26 марта. В течение всего дня спасатели не теряли надежду и верили, что смогут отыскать тело Миши Сидорова. В общей сложности они совершили 12 погружений и обследовали около трёх тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС настроены полагать, что в связи с сильным течением тело могло унести в Невскую губу. Специалисты не в силах организовать там поиски, так как вода до сих пор скованна льдом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МЧС России по Петербургу спб утонувший в Неве мальчик утонул ребенок
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Ледоход помешал продолжить поиски мальчика, пропавшего в Неве
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