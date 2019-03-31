Елизавета II согласилась перестать водить машину

92-летняя королева Великобритании Елизавета II согласилась перестать водить автомобиль на дорогах общего пользования.

Королева Елизавета II послушала советов своей службы безопасности и приняла решение перестать водить автомобиль вне территории своих поместий, сообщает The Sunday Times.

Скорее всего это связано с недавним ДТП, в которое попал её муж принц Филипп. Авария произошла 17 января этого года. Супруг королевы перевернулся на личном автомобиле. После происшествия он отказался от водительских прав.

Отмечается, что у королевы Великобритании нет водительского удостоверения, поэтому ей не придется его сдавать. Елизавета II единственный человек во всем Соединенном Королевстве, который может управлять автомобилем без соответствующего удостоверения.

К тому же, у неё остается право управлять транспортным средством на территории своих поместий.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Лондоне мужчина нападал с ножом на прохожих.