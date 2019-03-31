В Лондоне мужчина нападал с ножом на прохожих

Сотрудники лондонской полиции введут следствие по делу мужчины, совершившего серию нападений на прохожих.

Нападения были совершены четыре раза в субботу и воскресенье. Сотрудники полиции подозревают, что нападающий страдает психическими расстройствами. Однако террористического умысла в действиях не просматривается.

На данный момент полицейскими задержан мужчина, подходящий под описание: худощавый мужчина ростом около 190 сантиметров, одет в темную одежду с капюшоном.

В субботу вечером неизвестный напал на 45-летнюю женщину, ударив её ножом в спину. Пострадавшая была госпитализирована. Ближе к ночи этого же дня в том же районе произошло нападение ещё на двух мужчин. Четвертая жертва была ранена в воскресенье утром.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец грозился “взрывать и гасить всех”.