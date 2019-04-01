Два боевых корабля НАТО вошли в порт Одессы

Боевые корабли ВМС Канады и Испании вошли в морской порт города Одесса в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации порта.

Оба корабля состоят на службе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. Помимо двух фрегатов из Канады и Испании одесский порт принял эсминца ВМС Нидерландов «Эвертсена», турецкий фрегат «Гелиболу», а также судно ВМС Франции «Вар».

Группа вошла в черноморскую акваторию 28 марта. В Одессу корабли прибыли после выполнения задачи по патрулированию Черного моря.

Также сообщается, что корабли блока будут принимать участие в учениях «Морской щит» совместно с ВМС Украины и Грузии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что навстречу фрегатам НАТО в Черном море вышли патрульные корабли ВМФ России. В Минобороны сообщили, что большие десантные корабли Черноморского флота “Цезарь Куников” и “Азов” как раз закончили свои собственные учения и вернулись на базу.