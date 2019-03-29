Навстречу фрегатам НАТО в Черном море вышли патрульные корабли ВМФ России

В Черном море хотят провести учения корабли Голландии, Канады и Испании. Фото: скриншот видео
В Черном море хотят провести учения корабли Голландии, Канады и Испании. Фото: скриншот видео

Два корабля Черноморского флота как раз закончили собственные учения.

Фрегаты НАТО сопровождают корабли МВФ России, сообщает ТАСС 29 марта. Навстречу кораблям Голландии, Канады и Испании вышли “Иван Хурс” и “Василий Быков”. Флот НАТО прибыл в Черное море для проведения учений с коллегами из Грузии и Украины.

В Минобороны сообщили, что большие десантные корабли Черноморского флота “Цезарь Куников” и “Азов” как раз закончили свои собственные учения и вернулись на базу. Экипаж отрабатывал стрельбу по морским и береговым целям и противовоздушную оборону.

За ситуацией в Черном море следят турецкие новостные каналы, которым удалось снять маневры кораблей на видео.

“Иван Хурс” и “Василий Быков” являются сравнительно небольшими патрульными судами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что корабли НАТО вошли в Черное море.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
вмф корабли НАТО черное море
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