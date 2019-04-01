“Зенит” требует взыскания долгов с “Тосно”

Клуб "Тосно" взял золото Кубка России в прошлом году, но это ему не помогло. Фото: pixabay.com

Клуб "Тосно" взял золото Кубка России в прошлом году, но это ему не помогло. Фото: pixabay.com

Футбольный клуб Ленобласти расформировали летом 2018 года, а в декабре признали банкротом.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга требует 3,34 млн рублей с ФК “Тосно” в счет долга, что следует из картотеки дел арбитражного суда. Запись об этом появилась 1 апреля, рассмотрение иска запланировано на 13 мая.

Футбольный клуб Ленобласти “Тосно” признали банкротом в конце 2018 года, свою деятельность он остановил еще летом — причиной стали финансовые проблемы клуба. Сейчас общий долг клуба оценивают в полмиллиарда рублей.

Клуб “Тосно” появился в 2013 году. В сезоне 2017/2018 команда взяла золото Кубка России, но не получила лицензию на выступление в ФНЛ, от команды отказались инвесторы и руководители были вынуждены закрыть клуб.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что матч “Зенита” с “Оренбургом” стал самым посещаемым в туре РПЛ.