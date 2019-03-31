Матч «Зенита» с «Оренбургом» стал самым посещаемым в туре РПЛ

Агентство ТурСтат провело анализ посещаемости матчей, проходивших в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

21-й тур Российской Премьер-Лиги проходил по всей стране с 29 по 31 марта этого года.

Матч «Зенита» с «Оренбургом» обогнал по посещаемость крупные игры в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

Матч, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге, посетило 43 тысячи болельщиков. В игре «Зенит» одержал посуду над «Оренбургом». Матч закончился со счетом 3:1.

На втором месте по посещаемость игра «Ростова» в Ростове-на-Дону. Её посетили 27,5 тысяч человек. Матч в Краснодаре посмотрели на стадионе 23,3 тысячи зрителей. А на игру в Москве пришло 21,7 тысяч человек.

Как сообщает ТурСтат, матчи 21-го тура РПЛ посетило почти 3 миллиона человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».