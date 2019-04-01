В Петербурге Центр управления парковками возглавил Куканов

Новым руководителем «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга» назначен Сергей Куканов. Приказ о его назначении был накануне подписан председателем КРТИ Петербурга и опубликован на сайте ведомства.

Сергей Леонидович Куканов родился 7 октября 1963 года.

В 2004 году он занимал должность заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, по совместительству до 2006 г. Также был советником вице-губернатора Санкт-Петербурга.

До 2009 года он работал первым заместителем директора ГУ Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга.

До назначения он занимал пост временно исполняющего обязанности директора ГЦУП. Врио ГЦУП Сергей Куканов, заменял в кресле, действующего главу ведомства, Владислава Бакулина, который находился на больничном.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что городской центр управления парковками покидает Владислав Бакулин, который в данный момент находится на больничном.