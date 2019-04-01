Беглов требует, чтобы Петербург отмыли к маю

Беглов говорит, что петербуржцы часто жалуются на грязь и пыль. Фото: https://www.gov.spb.ru/
Беглов говорит, что петербуржцы часто жалуются на грязь и пыль. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Врио губернатора Северной столицы хочет, чтобы привели в порядок не только центр города, но и все районы.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Глава Санкт-Петербурга объявил о начале весеннего месячника по благоустройству. Известно, что улицы города убирают с конца марта – после сложной затяжной зимы у коммунальщиков много работы. Им нужно отмыть не только дороги, о также фасады зданий. Помимо прочего необходимо починить дороги – из-за оттепели на некоторых из них образовались ямы, портящие автомобили петербуржцев.

Беглов, рассуждая об уборке, рассказал, что он часто видеться с горожанами, которые чаще всего жалуются именно на грязь. Также их не устраивает пыль – ее врио губернатора просит поливать и убирать, передает издание «Петербургский дневник».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцам, которые не вышли на субботник, предлагают вручить «лопаты презрения».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглов уборка
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