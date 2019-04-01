Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки

Церковь появится на месте, где должна была быть поликлиника. Фото: Pixabay

Церковь появится на месте, где должна была быть поликлиника. Фото: Pixabay

Местные жители надеялись, что там возведут поликлинику, но администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с инвестором.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Речь идет об участке недалеко от дома номер четыре на проспекте Науки. Еще до недавнего времени на территорию претендовала ООО «Радуга» — инвестор хотел построить поликлинику. После Смольный решил прекратить сотрудничество с компанией из-за невыполненных обязательств. Православная организация подала заявку и получила одобрение от администрации Северной столице – храму быть, говорится на сайте Смольного.

«Это первоапрельская шутка, ведь так?», — задаются вопросом петербуржцы в социальной сети «Вконтакте».

Горожанам кажется, что еще один храм им ни к чему, зато поликлиника бы не помешала.

«Ещё один большой минус Беглову», — считает один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что смотрителя храма оштрафовали за подписанные документы на мясо из Бразилии.