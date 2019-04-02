«Рождённый в рубашке»: в Петербурге уцелел ребёнок, упавший с 9-го этажа

В Калининском районе Петербурга полицейские выясняют обстоятельства падения 7-летнего ребенка. «Везунчик» свалился с девятого этажа, отделавшись царапиной на руке и «легким испугом».

Сегодня, 2 марта, около девяти часов утра по 2-му Муринскому проспекту, 16 местных житель вызвал полицию. На месте происшествия, прибывшие правоохранители, нашли голого ребенка. После чего у них состоялся разговор с его 32-летней матерью, пишет «Фонтанка».

По словам женщины, она отправилась провожать младшую дочь в детский сад. Вернувшись домой спустя 30 минут — хватилась сына.

Выяснилось, что мальчик решил понаблюдать с балкона за тем, как мама ведет сестру в сад. Однако слишком сильно перегнулся через перила и упал в кусты.

Отмечается, что ребенок даже не заплакал, а просто направился обратно в квартиру. Медики не нашли у него серьёзных травм: только царапины в области рук.

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