«Рождённый в рубашке»: в Петербурге уцелел ребёнок, упавший с 9-го этажа

Мальчик даже не заплакал Фото: Pixabay
Мальчик даже не заплакал Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга полицейские выясняют обстоятельства падения 7-летнего ребенка. «Везунчик» свалился с девятого этажа, отделавшись царапиной на руке и «легким испугом».

Сегодня, 2 марта, около девяти часов утра по 2-му Муринскому проспекту, 16 местных житель вызвал полицию. На месте происшествия, прибывшие правоохранители, нашли голого ребенка. После чего у них состоялся разговор с его 32-летней матерью, пишет «Фонтанка».

По словам женщины, она отправилась провожать младшую дочь в детский сад. Вернувшись домой спустя 30 минут — хватилась сына.

Выяснилось, что мальчик решил понаблюдать с балкона за тем, как мама ведет сестру в сад. Однако слишком сильно перегнулся через перила и упал в кусты.

Отмечается, что ребенок даже не заплакал, а просто направился обратно в квартиру. Медики не нашли у него серьёзных травм: только царапины в области рук.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что во дворе на улице Фаворского упало дерево.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Муринский проспект ребенок упал с девятого этажа спб чп
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