Во дворе на улице Фаворского упало дерево

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Дерево находилось в плохом состоянии, вероятно, его должны были срубить.

Утром в Санкт-Петербурге 31 марта в воскресенье на улице Фаворского в Калининском районе Санкт-Петербурга рухнуло дерево, сообщили очевидцы в социальной сети. Предположительно, вода размыла почву и земля не смогла удержать дерево.

По предварительной информации, никто не пострадал. На фотографиях, опубликованных в социальной видно, видно, что автомобиль Volkswagen чудом не примяло — пользователи Интернета советуют владельцу “пойти поставить свечку”. Верхние ветви дерева задевают или почти задевают балкон второго жилого дома.

На фотографиях видно, что дерево находилось в плохом состоянии: коры нет и на стволе стоит отметка, которая, вероятно, означает, что дерево должны были срубить — но не успели.

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