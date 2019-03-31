Грузовик попал под шлагбаум на Краснопутиловской (видео)

Грузовик сможет продолжить движение, когда проедет поезд - если его не задержит дежурный. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Грузовик сможет продолжить движение, когда проедет поезд - если его не задержит дежурный. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Водитель решил проскочить на запрещающий сигнал, но шлагбаум хлопнул его “по плечу”.

В Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде на Краснопутиловской улице тяжелый грузовик попал под шлагбаум, сообщили очевидцы в социальной сети утром 31 марта.

Точно неясно, как это произошло — возможно, водитель начал переезжать пути, тут загорелся запрещающий сигнал светофора и шлагбаум опустился. Впрочем, пользователи соцсетей заявляют, что шлагбаум опускается после 10 секунд звукового сигнала — то есть грузовик уже поехал на запрещающий сигнал и тут его “по плечу” хлопнул шлагбаум.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

До путей автомобиль, судя по видео, которое опубликовали в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, все-таки не доехал — поэтому, вероятно, как только поезд проедет, грузовик продолжит движение — если его не задержит дежурный.

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