На перекрестке Свердловской и Пискаревского ДТП из-за сломанного светофора

На дорогах сегодня мокро и скользко - утром прошел дождь. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На дорогах сегодня мокро и скользко - утром прошел дождь. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Пробки в этом участке возникают каждое утро — остается надеяться, что светофор починят до понедельника.

На пересечении Свердловской наб. и Пискаревского пр. столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях утром 31 марта. Свидетели сообщают, что на перекрестке сломался светофор. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

На этом участке часто возникают пробки, а если регулировка движения нарушена, ситуация станет только хуже. Остается надеяться, что дорожные службы починят светофор до утра понедельника.

Дороги Санкт-Петербурга сегодня не слишком приветливы к водителям — утром город заливал дождь, а значит асфальт скользкий, а видимость может быть снижена. Тем не менее пробок в Петербурге сейчас нет — только на пересечении Измайловского и Садовой и на наб. Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пострадавшая в ДТП на Невском скончалась в больнице.