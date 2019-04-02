Трамп в очередной раз забыл, где родился его отец

С президентом Америки это уже случалось несколько раз – он, говоря о своем отце, называет его родиной Германию.

СМИ сообщили о третьем случае, когда Дональд Трамп, общаясь с журналистами, допускает одну и ту же ошибку. Глава США, рассуждая о Германии, отметил, что его отец немец. Именно поэтому, заявил Трамп, он «испытывает прекрасные чувства» к этой стране.

Издание The Washington Post пишет, что президент как минимум в третий раз ошибается, говоря о месте, где родился его отец. Известно, что девушка Трампа действительно родился в Германии, но после он переехал в США. Семья пыталась вернуться обратно, но из-за незаконности миграции ее выслали в Америку. Отец президента на самом деле родился в Нью-Йорке. Есть мнение, что Трамп ошибается нарочно — иначе непонятно, почему у него такая плохая память, когда дело касается близких людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп намерен выгнать Россию из Венесуэлы.