Трамп намерен выгнать Россию из Венесуэлы

Трамп готов на все, чтобы выгнать Россию из Венесуэлы. Фото: Pixabay

Трамп готов на все, чтобы выгнать Россию из Венесуэлы. Фото: Pixabay

Президент Америки заверил, что для этого применят все доступные средства.

Дональд Трамп рассказал об этом сегодня, 27 марта. Глава США встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо в Белом Доме, чтобы обсудить происходящее в стране. Трамп настаивает на том, что Россия не должна вмешиваться в дела Венесуэлы. К слову, Москва уверяет, что присутствие военных никак не влияет на происходящее в стране.

Трамп отметил, что в борьбе с Россией «возможны все варианты действий». Также президент Америки, отвечая на вопрос о том, в курсе ли Москва его дальнейших действий, Трамп ответил: «Они знают», не уточняя, о ком идет речь.

Напоминаем, что конфликт в Венесуэле длится уже несколько месяцев. Россия поддерживает президента Николаса Мадуро, а США – оппозиционера Гуайдо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МИД считает оправданным нахождение российских войск в Венесуэле.