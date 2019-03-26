МИД считает оправданным нахождение российских войск в Венесуэле

Захарова обвиняет США в
Захарова обвиняет США в "колонизаторских замашках". Фото: http://www.mid.ru/home

Официальный представитель ведомства уверяет, что никакого вмешательства в дела страны со стороны России нет.

Своим комментарием Мария Захарова поделилась сегодня, 26 марта. Она отметила, что Вашингтон не прав, когда обвиняет Москву в незаконном проникновении в Венесуэлу. Это никаким образом не влияет на суверенитет государства. Также представительница МИД осудила Америку за «колонизаторские замашки». Вскоре, считает Захарова, под давление США может попасть другая страна.

Напоминаем, что в Венесуэле начались массовые протесты еще в конце января текущего года. Сейчас за власть в стране борются двое – Гуаидо и Мадуро. Россия и Китая поддерживают Мадуро, называя его легитимным главой страны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин помог найти главе Венесуэлы причины кризиса в стране. Он заявил, что нельзя никому давать вмешиваться во внутренние дела страны.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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