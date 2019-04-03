Важными факторами, повлиявшими на приток иностранных туристов в Россию, стали Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике и электронные визы.
В первую десятку рейтинга вошла Москва с 5 млн иностранных туристов и Санкт-Петербург с 3,9 млн. иностранцев, посетивших города в 2018 году, сообщает ТурСтат.
Список дополнили:
Подмосковье (более 2 млн)
Краснодарский край (более 1 млн)
Крым (более 1 млн)
Приморье (более 650 тыс)
Татарстан (346 тыс)
Иркутская область (295 тыс)
Нижегородская область (более 200 тыс) и Владимирская область (более 200 тыс).
По темпам роста числа иностранных туристов в Россию впереди Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.