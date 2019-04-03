Виллаш-Боаш может стать тренером «Вольфсбурга»

Бывший главный тренер ФК «Зенит» Андре Виллаш-Боаш имеет все шансы возглавить футбольный клуб «Вольфсбург», играющий в Бундеслиге.

По информации «Газета.Ru» португальский специалист может прийти на смену действующему тренеру Бруно Лаббадиа, контракт которого заканчивается уже этим летом.

Виллаш-Боаша не единственный претендент на главное место в «Вольфсбурге». Не прочь оказаться у «руля» немецкой команды и Марко Розе – тренер австрийского «Зальцбурга».

Напомним, что Виллаш-Боаш был наставником «Зенита» с 2014 по 2016 год. С его помощью «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубкок и Суперкубок страны. В тренерском послужном списке португальца такие команды как «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм», «Академика» и китайский «Шанхай СИПГ».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, как Андре Виллаш-Боаш проводил с «Зенитом» первую тренировку.