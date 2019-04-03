Волков по неизвестным причинам снялся с поединка на турнире UFC

Главный бой вечера, которого ждали тысячи болельщиков, не состоится.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Бой должен был пройти в Санкт-Петербурге 20 апреля. В поединке сошлись бы российский боец Александр Волков и голландец Алистар Оверим, но что-то пошло не так. Всего за пару недель до турнира Волков объявил о том, что снимается с поединка. В чем дело – так и не удалось выяснить. Есть мнение, что это связано с допингом. Официальный комментарий позже должны предоставить организаторы боев, передает ТАСС.

Вместо Волкова на ринг выйдет другой российский боец- Алексей Олейник. С ним уже заключили контракт. В последний раз Олейник боролся против американца, которому проиграл.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба хотел поддержать Волкова на турнире UFC. Его хотели сделать секундантом россиянина. Менеджер Волкова считает, что у футболиста отлично получается настраивать кого угодно на победу.