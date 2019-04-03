Правительство хочет выдавать маткапитал на первого ребенка

Сейчас сертификат выдается семьям за рождение второго и последующих детей.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Вице-губернатор Татьяна Голиков выразила озабоченность демографической ситуацией в стране в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она рассказала, что правительство размышляет, как быть и рассматривает сейчас принятие дополнительных мер для мотивации россиян. Голикова считает, что, возможно, в скором времени материнский капитал будут выдать семья даже за первенца. О какой сумме идет речь – пока не уточняется.

За второго ребенка в семье государство платит 453 тысячи рублей. Эти средства родители могут отложить на образование или улучшение жилищных условий.

Пока что вице-губернатор не уверена, как именно можно сохранить российскую нацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ЗакСе планируют разрешить тратить маткапитал на садовые дома.