Ведущего НТВ Норкина госпитализировали во время эфира

Журналисту стало плохо, из-за чего его в кадре заменили коллеги – Иван Трушкин и Александр Гурнов.

Все случилось третьего апреля во время программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Мужчина, как и всегда, вел передачу, но в какой-то момент ушел из кадра. Вместо Норкина «Место встречи» завершили другие телеведущие.

Зрители были обеспокоены такой заменой – им непривычно, что они не видят привычного им уже Норкина. Позже пропажу мужа объяснила его супруга. Она заявила, что сейчас журналист находится под наблюдением врачей – ничего больше она комментировать не стала. Все ли с ним будет хорошо – непонятно, так как не оглашается диагноз, передает РИА ФАН.

В НТВ также подтвердили госпитализацию Норкина. Пока ведущий будет находиться на больничном, «Место встречи» будет вести Иван Трушкин, сообщает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Генконсульство РФ поможет российской модели, госпитализированной в Шанхае.